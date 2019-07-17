Москва, , 17:06 — REGNUM

Корабельный ударный вертолет Ка-52К «Катран» получил на оснащение новую управляемую ракету, чтобы поражать береговые цели, не заходя в зону действия ПВО противника. Это позволит боевой машине эффективно выполнять свою основную задачу, которая заключается в огневой поддержке высадки морского десанта. Об этом пишет ТАСС.

Кроме новой ракеты, Ка-52К «Катран» располагает и новой прицельной оптико-электронной системой, имеющей более компактные размеры по сравнению с гиростабилизированной оптико-электронной системой, которой оснащаются российские вертолеты.

У вертолета есть «тесная» связь с кораблем. Она достигается наличием системы сопряжения. До взлета с палубы происходит подключение к кораблю, в ходе которого на вертолет закачиваются все необходимые данные, прежде всего по линии навигационной системы. После взлета система вертолета имеет точные координаты о его местонахождении.

Основные задачи палубного вертолета Ка-52К «Катран» заключаются в обеспечении огневой поддержки десантных операций, противодесантной обороны и ведении патрулирования. От сухопутной версии Ка-52 «Аллигатор» её отличает укороченное складное крыло, предназначенное для размещения тяжелого вооружения, а также механизм складывания лопастей.