Пекин, , 15:43 — REGNUM

В Пекине уже смонтировано 5285 базовых станций сетей связи пятого поколения по данным на конец июня 2019 года, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Строительством станций 5G занимаются три ключевых оператора телекоммуникаций. В основном их монтаж производится в ключевых городских зонах, в новом аэропорту и на олимпийских объектах, построенных для зимней Олимпиады 2022.

Будучи технологией передачи данных и связи нового поколения, 5G призвана открыть новую эпоху «интернета всего» в рамках глобализации цифровой экономики, заявил замглавы Пекинской администрации коммуникаций Ван Хуэй.

Ожидается, что полное покрытие функциональных и деловых районов, инновационных центров и зон экономико-технологического развития Пекина сетями 5G будет обеспечено в ближайшее время.

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