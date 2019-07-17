Чунцин, Китай, , 14:58 — REGNUM

В Чунцине — крупнейшем китайском мегаполисе центрального подчинения — в августе запускается пилотная зона автономного автомобильного вождения на основе технологии 5G, сообщает 17 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную местными властями.

Зона включает в себя закрытую испытательную территорию площадью почти в 500 тыс. кв. м с имитацией основных, наиболее опасных, дорожных ситуаций. На этой основе планируется отрабатывать элементы дистанционного управления.

Проектирование строительства пилотной зоны осуществлено чунцинским филиалом телекоммуникационной компании China Telecom и DT Mobile — компанией, занимающейся поставками коммуникационных средств. Первые испытания «умных» транспортных средств, признанные успешными, прошли в мае 2019 года.

После официального открытия зоны чунцинская автомобильная компания Changan Automobile проведет тестирования своей продукции.

Помимо Чунцина пилотные испытания автономного вождения автомобилей, в соответствии с решением центральных властей, также получили ключевые мегаполисы «первой линии» — Пекин и Шанхай.