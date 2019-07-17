Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM

На военно-морском салоне в Санкт-Петербурге была представлена модель новой неатомной подводной лодки. Речь идёт о субмарине проекта П-750Б из семейства «Пиранья». Об этом пишет «Российская газета».

Важной отличительной чертой этой подводной лодки является наличие воздухонезависимой энергетической установки. Российское технологическое решение предполагает выработку кислорода из дизельного топлива. Иностранные подлодки же просто загружают на борт запасы кислорода. Воздухонезависимая силовая установка обеспечит малошумность лодки и возможность находится под водой без всплытия до 12 суток при скорости в четыре узла.

Кроме того, лодка проекта П-750Б будет оснащена шлюзовой камерой, с помощью которой можно будет десантировать шесть боевых пловцов.

По информации конструкторского бюро «Малахит», разработчика лодки, водоизмещение в проекте П-750Б увеличено в четыре раза по сравнению с предшествующими моделями, с 370 до 1400 тонн. Экипаж также увеличился, его численность составляет 18−20 человек.

Предполагается сконструировать лодку таким образом, чтобы была возможность менять ее предназначение и оснащать необходимым снаряжением и оружием в зависимости от боевой задачи. Так лодка может быть построена в ударном варианте и оснащена крылатыми ракетами «Калибр», либо нести на борту подводный спецназ, либо действовать в качестве минного заградителя.