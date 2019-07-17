Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM

Пресс-служба Центрального военного округа сообщила о поступлении первой партии автоматов нового поколения АК-12 в соединения и части округа. Речь идет о восьми тысячах штук.

Автомат Калашникова и его различные модификации — это самое распространенное оружие в мире. Конструкция автомата простая и дешевая, автомат отличается высокой надежностью и эффективностью. Автоматы данной марки производятся на «Ижмаше» с 1947 года. Автомат Калашникова находится на вооружении ста стран мира.

Автомат Калашникова АК-12 является новой платформой, которая будет использована для выпуска оружия различного калибра и различного назначения. Испытания АК-12 успешно прошли в 2017 году. Серийное производство началось в 2018 году.

АК-12 относится к пятому поколению автоматов Калашникова образца 2012 года. У него значительно улучшена эргономика и повышена эффективность поражения целей. АК-12 будет основным длинноствольным оружием, стоящим на вооружении ВС РФ.

Калибр АК-12 — 5,45 мм. Вес автомата составляет 3,5 килограмма. Ёмкость магазина — тридцать патронов. Его «собрат» автомат АК-15 имеет больший калибр — 7,62 мм.

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