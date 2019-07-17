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Ключевой китайский производитель поездов начал высокотемпературные испытания в Катаре автономной железнодорожной системы скоростного транспорта, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Безрельсовые транспортные средства с системами автоматического вождения на виртуальной орбите представляют собой нечто среднее между автобусом поездом и трамваем, сообщили в китайской компании CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., базирующейся в центральной провинции Хунань.

Руководитель команды разработки транспортных средств компании Пэн Чжунхун отметил, что были проведены тесты на дороге протяженностью 70-км в Катаре при температурах в 60 градусов Цельсия в условиях, когда рабочая температура шин достигала 90 градусов.

Двухнедельные испытания проходят в Катаре под надзором третьей стороны и продлятся до 24 июля, отметил Пэн.

«Умный транспорт» был самостоятельно разработан компанией еще в июне 2017 года и запущен в эксплуатацию в родном городе компании-производителя Чжучжоу, в городе Юнсю на востоке провинции Цзянси. Кроме того, а также в городе Ибинь провинции Сычуань на юго-западе страны.

Представители из 20 стран мира побывали на местах эксплуатации для лучшего понимания, что из себя представляет это транспортное средство. В январе текущего года транспортное средство прошло испытания в морозных условиях Харбина, столицы северо-восточной провинции Хэйлунцзян.