Киев, , 12:58 — REGNUM

Украинские силовики получили мобильный радиопеленгатор коротковолнового диапазона «Сектор Р-677», заявили 17 июля в пресс-службе компании «Укроборонпром».

Прибор разработало и изготовило Центральное конструкторское бюро «Протон».

"Радиопеленгатор «Сектор Р-677» в автоматическом режиме выявляет, осуществляет цифровую обработку и определяет направление источников радиоизлучения, в частности, радиостанций коротковолнового диапазона, регистрирует и анализирует параметры принятых радиосигналов», — сказано в сообщении.

Несколько подобных приборов, объединённых в единую сеть, могут устанавливать местонахождения источника сигналов и выявлять таким образом пункты связи противника.

В пресс-службе отметили, что «Сектор Р-677» активно используется ВСУ с начала гражданской войны в Донбассе, однако ранее он существовал лишь в стационарном варианте.

«Усовершенствованный «Сектор Р-677» изготовлен в мобильном варианте за счёт миниатюризации всех систем и широкого использования современных цифровых технологий. Это позволило разместить «Сектор» на шасси повышенной проходимости и значительно уменьшить площадь, необходимую для разворачивания системы», — сказано в сообщении.

Теперь для начала работы радиопеленгатору нужно несколько часов, вместо более чем суток подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Канады заявил, что видел, как западное военное оборудование пылится в контейнерах, в которых прибыло на Украину.

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