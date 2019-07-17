Киев, 17 июля 2019, 12:58 — REGNUM
Украинские силовики получили мобильный радиопеленгатор коротковолнового диапазона «Сектор Р-677», заявили 17 июля в пресс-службе компании «Укроборонпром».
Прибор разработало и изготовило Центральное конструкторское бюро «Протон».
Несколько подобных приборов, объединённых в единую сеть, могут устанавливать местонахождения источника сигналов и выявлять таким образом пункты связи противника.
В пресс-службе отметили, что «Сектор Р-677» активно используется ВСУ с начала гражданской войны в Донбассе, однако ранее он существовал лишь в стационарном варианте.
Теперь для начала работы радиопеленгатору нужно несколько часов, вместо более чем суток подготовки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Канады заявил, что видел, как западное военное оборудование пылится в контейнерах, в которых прибыло на Украину.
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