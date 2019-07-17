Вашингтон, , 21:33 — REGNUM

Новая серия символов эмодзи от компании Apple будет представлять интересы инвалидов и расовое равенство. Анонс с иконками, которые появятся в 12 версии iPhone осенью 2019 года, был опубликован на сайте компании 16 июля.

Серия символов была выпущена в рамках празднования Всемирного дня эмодзи, который проходит ежегодно 17 июля. Обновление расширяет ряд иконок с влюбленными парами: теперь пользователям будут доступны 75 комбинаций сочетаний держащихся за руки мужчин и женщин. Можно будет менять пол и цвет кожи героев в парах.

Также новые эмодзи будут посвящены проблемам инвалидности. Среди иконок появится слуховой аппарат, собака-поводырь, железный протез руки и ноги и изображения различных представителей людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, появятся новые иконки животных, например, ленивец, фламинго, скунс и орангутанг. Дополнение также затронет категорию «еда»: в ней появятся изображения бельгийских вафель, фалафеля, сливочного масла и чеснока. Среди новых эмодзи-предметов пользователи увидят игрушку йо-йо, воздушного змея, спасательный жилет, спортивный купальник и индийский женский традиционный костюм.

Всего будет представлено 59 новых иконок: они появятся осенью с бесплатным обновлением программного обеспечения для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

Ранее компания Apple впервые взялась за создание телесериалов: в шоу «See» создатели вложат 150 млн долларов, а главную роль в сериале исполнит Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).

Читайте также: Компания Apple решила завоевать рынок телесериалов

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве установили светофор, «танцующий» на красном сигнале