Москва, , 19:38 — REGNUM

Российская навигационная система ГЛОНАСС защищена от сбоев, которые произошли в работе европейской системы Galileo. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Отмечается, что для избежания подобных инцидентов на предприятиях российской ракетно-космической отрасли введена многоступенчатая система проверки программных комплексов.

Кроме этого, в состав наземного комплекса управления ГЛОНАСС входят средства автономного контроля навигационного поля и резервные средства, добавили в Роскосмосе.

Напомним, масштабный сбой в работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошёл 11 июля, из строя вышли все 26 спутников системы. Устранить неполадку не удаётся до сих пор.

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