Млада-Болеслав, Чехия, , 15:34 — REGNUM

Появились шпионские фотографии салона прототипа Skoda Octavia четвёртого поколения. Снимки размещены на сайте Motor1.

Салон прототипа Skoda Octavia четвёртого поколения Ru.motor1.com

Судя по фото, интерьер Skoda Octavia создан по тем же шаблонам, что и интерьер Volkswagen Golf или Skoda Scala. Салон нового автомобиля на фото частично замаскирован, тем не менее кое-какие детали всё же удалось разглядеть.

Так, например, на снимке хорошо видна цифровая приборная панель. Вероятно, что она будет предлагаться покупателям в качестве дополнительной опции. Также в салоне установлен большой экран мультимедийной системы.

В авто стало меньше физических кнопок. Панель с ними «переехала» под дисплей мультимедийной системы, но кнопок явно недостаточно для всех дополнительных функций. Вероятно, что управление климатической установкой передали сенсорному интерфейсу.

Ожидается, что премьера Skoda Octavia последнего поколения состоится в сентябре 2019 года на мотор-шоу во Франкфурте.

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