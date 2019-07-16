Млада-Болеслав, Чехия, 16 июля 2019, 15:34 — REGNUM
Появились шпионские фотографии салона прототипа Skoda Octavia четвёртого поколения. Снимки размещены на сайте Motor1.
Судя по фото, интерьер Skoda Octavia создан по тем же шаблонам, что и интерьер Volkswagen Golf или Skoda Scala. Салон нового автомобиля на фото частично замаскирован, тем не менее кое-какие детали всё же удалось разглядеть.
Так, например, на снимке хорошо видна цифровая приборная панель. Вероятно, что она будет предлагаться покупателям в качестве дополнительной опции. Также в салоне установлен большой экран мультимедийной системы.
В авто стало меньше физических кнопок. Панель с ними «переехала» под дисплей мультимедийной системы, но кнопок явно недостаточно для всех дополнительных функций. Вероятно, что управление климатической установкой передали сенсорному интерфейсу.
Ожидается, что премьера Skoda Octavia последнего поколения состоится в сентябре 2019 года на мотор-шоу во Франкфурте.
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