Москва, , 14:48 — REGNUM

На Цветном бульваре в Москве установили интерактивный светофор, сообщили 16 июля в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

https://twitter.com/gucodd/status/1151056292619923456

Аппарат транслирует танцы посетителей специальной кабины, в которой работают камеры видеоаналитики. Посетитель заходит внутрь и начинает движения, и этот танец показывают в «эфире» красной секции светофора.

К комментарию ЦОДД прикреплён ролик с видеоинструкцией.

Планируется ли постоянная работа кабины, не уточняется. Напомним, в столице прошёл День московского транспорта.