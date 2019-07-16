Краснодар, , 09:36 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года продажи новых автомобилей на краснодарском рынке выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за период с января по май 2019 года в Краснодаре было продано 6 473 новых легковых авто.

Стоит отметить, что самой популярной маркой авто в Краснодаре является южнокорейская KIA. В то время как в остальных российских городах-миллионниках лидирует отечественная Lada.

Доля KIA на краснодарском авторынке составляет 15,4%, а российского бренда Lada — 13,5%.

На третьем месте ещё одна южнокорейская марка Hyundai (12,4%), а на четвертом — немецкая компания Volkswagen (9,1%).

На долю этих пяти брендов приходится 50,4% от всего авторынка Краснодара. У остальных брендов рыночная доля не превышает 9%.

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