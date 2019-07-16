Париж, , 09:06 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года продажи группы PSA (владелец марок Peugeot, Citroen, DS и Opel) снизились на 13%. Об этом сообщает издание Autonews.

Самое большое снижение продаж французского концерна произошло на Ближнем Востоке. Там реализация упала на 68,4% — это произошло из-за принудительного отказа от иранского авторынка под угрозой санкций со стороны США.

В Китае и Юго-Восточной Азии в целом продажи упали на 60,6%.

Отмечено снижение продаж на 29% в южноамериканском регионе, что связано главным образом с плохими показателями на аргентинском авторынке.

Небольшой рост продаж отмечается на европейском рынке. Так, в Италии по итогам первого полугодия 2019 года реализация автомобилей французской компании выросла на 1,1%, во Франции — на 0,7%, в Великобритании — на 0,2%, в Германии — на 0,1%, а в Испании — на 0,1%. Кроме того, группа PSA сохранила лидерство в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) с долей рынка 24,7%.

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