Москва, , 08:37 — REGNUM

Кроссовер Hyundai Tucson от южнокорейского производителя, который предназначен для рынка России, может скоро получить новый рядный двигатель. Это следует из добавления информации на сайте Росстандарта к опубликованному ранее Одобрению типа транспортного средства (ОТТС).

В ОТТС была добавлена информация о новом бензиновом моторе на 2,4 литра, мощность которого составляет 184 л. с.

Стоит отметить, что сейчас жители России могут приобрести Tucson, мощность которых составляет 150 и 177 л. с., а объём 2,0 и 1,6 л. соответственно. Кроме того, на российском рынке есть модель с дизельным турбированным агрегатом на 2,0 л., мощность которого — 185 л. с.

Сообщается, что новый мотор будет идти в паре с шестиступенчатой коробкой «автомат» в версии 4×4.

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