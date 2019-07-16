Вашингтон, , 08:07 — REGNUM

Компания Facebook выплатит эксперту в области кибербезопасности Лаксману Мутия (Laxman Muthiyah) $30 тыс. за то, что он нашел критическую уязвимость в Instagram. Об этом 15 июля сообщил портал Naked Security.

Специалист выяснил, что аккаунт соцсети можно взломать за 10 минут в несколько этапов. Для этого злоумышленнику необходимо было воспользоваться функцией взлома пароля, запросить код восстановления и в предоставленный системой временной промежуток перебрать до блокировки все возможные коды восстановления доступа к учетной записи.

В итоге Мутия выяснил, что любой человек, имеющий контроль над 5000 компьютерами, сможет за 10 минут ввести около 1 млн вариантов кода разблокировки, чего достаточно для взлома аккаунта.

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Напомним, в 2019 году Facebook проводит внедрение шифрование личных сообщений на своих платформах, в т.ч. Instagram. Соответствующее решение руководство компании приняло в марте 2019 года.

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