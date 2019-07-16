Москва, , 08:01 — REGNUM

Каршеринговая компания «Делимобиль» приобрела 50 автомобилей итало-американского автопроизводителя Fiat 500. Об этом сообщает пресс-служба компании FCA Rus.

Воспользоваться услугами каршеринга для аренды компактных хэтчбеков Fiat 500 жители России смогут уже в конце июля 2019 года.

Каршеринговая компания сделала выбор в сторону Fiat 500 не случайно. Хэтчбеки получили пять звезд в рейтинге Euro NCAP (Европейская программа оценки новых автомобилей), что свидетельствует о высокой оценке качеств этого авто. Главным образом это касается уровня пассивной и активной безопасности водителя и пассажиров.

Как сообщил директор «Делимобиль» Мухит Сейдахметов, в российской столице на один автомобиль их компании приходится уже более 13 аренд в сутки.

«По нашим оценкам, Fiat 500 легко сможет побить этот рекорд. Мы надеемся на расширение нашего сотрудничества и будем прорабатывать варианты дальнейшего расширения автопарка совместно с FCA», — добавил Сейдахметов.

Стоит отметить, что пока услугами каршеринга по аренде Fiat 500 можно воспользоваться только в Москве, но в планах компании расширение сервиса на другие города России.

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