Уфа, , 15:40 — REGNUM

За первые пять месяцев 2019 года в Уфе было куплено 5986 новых автомобилей, что на 11,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 15 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью в Уфе пользуются автомобили тольяттинского автозавода. На долю отечественного бренда приходится 19,9% всего автомобильного рынка Уфы. На втором месте — южнокорейская марка KIA, доля которой составляет 13,2%. На третьем и четвертом местах французский автопроизводитель Renault (12,5%) и южнокорейская компания Hyundai (11,2%) соответственно.

В сумме доля этих четырех брендов в Уфе составляет 57%, а доля остальных марок не превышает 6%.

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