Москва, , 14:44 — REGNUM

Китайская автокомпания адаптировала кроссовер Chery Tiggo 4 для российского рынка. Об этом сообщает Motor1.

Особенностью модели стал оцинкованный кузов, который обладает высокой стойкостью к коррозии. Кроме того, в машине предусмотрен «зимний» пакет. В него входит обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, электрообогрев лобового и заднего стекол, а также форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

Автопроизводители оснастили кроссовер генератором повышенной мощности и системой связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС.

Дорожный просвет автомобиля равен 190 мм, а колёсная база — 2610 мм. Объем багажника составляет от 340 до 1100 л.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская автокомпания Chery начнет продажу обновлённого кроссовера Chery Tiggo 5X (Tiggo 4) в РФ в августе 2019 года.

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