Москва, , 13:53 — REGNUM

Автомобиль Hyundai Creta является самым популярным из бюджетных кроссоверов в России. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Портал составил рейтинг самых лучших кроссоверов в РФ в ценовом диапазоне от 0,8 млн до 1,5 млн рублей. Южнокорейский автомобиль Hyundai Creta занял первое место в данном топе из-за своей относительно недорогой цены, которая начинается от 957 тыс. рублей. Сообщается, что с января по июнь 2019 года в нашей стране было реализовано 34 600 экземпляров новых Creta.

Вторую строчку в топе занимает кросс-купе Renault Arkana. Авто чуть дороже южнокорейского кроссовера — его стоимость начинается от 990 тыс. рублей. Французские инженеры при создании машины использовали инновационные технологии, которые сочетались с недорогими решениями их внедрения.

Третье место среди лучших кроссоверов в заданном ценовом диапазоне занимает китайский Geely Atlas. В тройку лидеров он попал из-за наличия современного экстерьера, привода 4×4, трех вариантов двигателей и другого современного оснащения.

Четвертое место в топе занял кроссовер Haval H6. Причина этому, опять же, цена — около 1,1 млн рублей (по специальному предложению).

Топ замыкает Renault Duster. Секрет его популярности заключается в современном дизайне и цене. Автомобиль имеет большой клиренс, практичный кузов, небольшие габариты, надежный мотор. Кроме того, машину просто эксплуатировать.

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