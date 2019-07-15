Благовещенск, , 13:17 — REGNUM

Мобильную лабораторию для контроля экологического состояния окружающей среды приобрели в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник, 15 июля в пресс-службе регионального правительства.

Стоимость установки — 6 миллионов рублей. Уточняется, что мобильную лабораторию приобрело региональное министерство природных ресурсов.

Современное оборудование может работать даже в самых сложных климатических условиях с температурой от минус 40 до плюс 40 градусов. Оно позволит специалистам контролировать количество вредных выбросов заводов и фабрик в атмосферу и оценивать степень загрязнения окружающей среды, в частности, рек, а еще своевременно предсказывать и устранять возможные экологические проблемы. Также оно даст возможность экологам региона добираться в короткие сроки в самые трудноступные места и делать оперативно на месте свою работу: экспресс-анализ физико-химических параметров воды, измерять концентрацию загрязняющих веществ и контролировать источники их сбросов в водные объекты.

На передвижную лабораторию из областного бюджета выделили 8 млн рублей. По итогам аукциона мобильное оборудование для экологов обошлось в сумму около 6 млн рублей. Приемка мобильной лаборатории состоялась в понедельник. Министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху рассказал журналистам о том, что в ближайшее время в область приедут представители компании, в которой закуплена лаборатория, чтобы провести инструктаж для специалистов министерства по работе на новом оборудовании, причем, по каждому установленному на ней аппарату.

Специальное образование, чтобы проводить экологические проверки, у специалистов регионального министерства есть. Однако помимо инструктажа им предстоит пройти еще и дополнительное обучение, о чем заключен договор с горным колледжем. Планируется, что первый выезд на мобильной лаборатории будет сделан 1 августа.