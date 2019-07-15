Кейптаун, , 12:44 — REGNUM

Южная Африка должна начать планировать «новые ядерные мощности к 2045 году». Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики ЮАР Гведе Манташе.

Манташе возобновил горячие дебаты о том, должна ли страна строить больше ядерных реакторов, сообщают журналисты.

Президент страны Сирилл Рамафоса поставил ядерную экспансию на второй план после вступления в должность в феврале 2018 года, заявив, что проект, продвигаемый его предшественником Джейкобом Зумой, был непосильным. Но должностные лица в правящей партии Африканского национального конгресса (АНК) заявили, что Южная Африка будет открыта для создания большего ядерного потенциала, когда экономика улучшится.

В настоящее время в Южной Африке функционирует одна атомная электростанция «Кеберг» установленной мощностью около 1900 мегаватт (МВт).

«Учитывая долгосрочный горизонт планирования для атомных электростанций, крайне важно, чтобы разработка проекта началась уже сейчас», — сказал Манташе, который с мая возглавляет объединенное министерство горнодобывающей промышленности и энергетики.

«Крайне важно, чтобы Южная Африка создала дополнительные ядерные мощности после 2045 года», — сказал Манташе, добавив, что в настоящее время осуществляется проект по продлению срока службы Кеберга на 20 лет после окончания его проектного срока службы в 2024 году.

«Кеберг демонстрирует преимущества ядерной энергетики и дает повод Южной Африке продолжать программу ядерной экспансии», — сказал Манташе.