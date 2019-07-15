Тольятти, Самарская область, , 11:54 — REGNUM

Фотографии уникального ВАЗ-2121 «Сахара» разместил на своей странице портал 32cars.ru.

Спроектировал «Сахару» конструктор Михаил Трусов в 1991 году. В основу машины легло удлиненное шасси «Нивы». Автомобиль имеет откидную крышу. Всего таких автомобилей было изготовлено два экземпляра.

Модель разрабатывалась для дачников, чтобы можно было с удобством возить габаритные грузы. Однако в массовое производство внедорожник не вышел. Оба выпущенных экземпляра дачной Lada приобрёл «Лада-банк». Он оформил автомобили как служебный транспорт. Модели «Сахара» имели распашные задние двери.

Стоит отметить, что ещё четыре автомобиля такой же конструкции были зарегистрированы как самодельные аппараты, поэтому название «Сахара» не имели.

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