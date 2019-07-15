Москва, , 09:23 — REGNUM

По итогам июня 2019 года реализация Lada XRay выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первый летний месяц на российском авторынке было продано 2 567 новых кроссоверов Lada XRay.

Стоит отметить, что продажи этой модели АвтоВАЗа впервые за четыре последних месяца выросли. Последний раз положительная динамика продаж этой отечественной модели наблюдалась в феврале 2019 года. Тогда реализация выросла на 0,4% по сравнению с февралем 2018 года. В марте продажи упали на 10%, затем самый большой провал был в апреле. Тогда было продано на 47% меньше Lada XRay. В мае реализация упала на 19%.

В целом за период с января по июнь 2019 года было продано 13 729 новых моделей XRay, что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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