Москва, 15 июля 2019, 09:23 — REGNUM
По итогам июня 2019 года реализация Lada XRay выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Всего за первый летний месяц на российском авторынке было продано 2 567 новых кроссоверов Lada XRay.
Стоит отметить, что продажи этой модели АвтоВАЗа впервые за четыре последних месяца выросли. Последний раз положительная динамика продаж этой отечественной модели наблюдалась в феврале 2019 года. Тогда реализация выросла на 0,4% по сравнению с февралем 2018 года. В марте продажи упали на 10%, затем самый большой провал был в апреле. Тогда было продано на 47% меньше Lada XRay. В мае реализация упала на 19%.
В целом за период с января по июнь 2019 года было продано 13 729 новых моделей XRay, что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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