Москва, , 08:59 — REGNUM

За период с января по июнь 2019 года седаны и хэтчбеки KIA Rio стали самыми продаваемыми автомобилями иностранного производства в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первое полугодие 2019 года было продано 47 400 моделей Rio южнокорейского автопроизводителя, что на 8% меньше, чем за тот же период 2018 года.

Второе и третье место у моделей Hyundai. Так, продажи кроссовера Creta составили за отчётный период 34 600 экземпляров, а седанов Solaris было продано 30 700 экземпляров.

На четвертой строчке авто немецкого производства — Volkswagen Polo. За первое полугодие 2019 года было реализовано 27 800 таких моделей.

Далее следуют модели: Renault Duster (18 700 ед.), Skoda Rapid (17 000 ед.), Renault Logan (16 400 ед.), Toyota Camry (16 300 ед.), а также кроссоверы Volkswagen Tiguan (16 300 ед.) и KIA Sportage (15 600 ед.).

Как сообщало ИА REGNUM, в целом продажи автомобилей иностранных брендов за первое полугодие 2019 года упали на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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