Москва, , 08:11 — REGNUM

В России по итогам первого полугодия 2019 года произошло снижение спроса на новые автомобили иностранных брендов на 4% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За период с января по июнь 2019 года на российском авторынке было продано 611,8 тыс. новых иномарок (с учетом LCV).

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия 2019 года доля автомобилей иностранных брендов в России составила 73,8%, что на один процент меньше, чем за тот же период 2018 года.

Главным образом произошло снижение спроса в России на автомобили американского бренда Ford. Продажи этой марки за январь-июнь 2019 года упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Также отрицательная динамика продаж наблюдается у японского автопроизводителя Nissan (-15%).

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