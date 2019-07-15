Москва, , 07:25 — REGNUM

Официальный представитель немецкого изготовителя Porsche на российском рынке ООО «Порше Руссланд» объявил об отзыве трёх автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Porsche (cc) Basheer Tome

Как уточняется, отзыву подлежат транспортные средства марки Porsche 718 Cayman, 911, проданные за период с марта по апрель 2018 года.

Причиной отзыва машин немецкого автопроизводителя является вероятность неисправности крепления датчиков боковых подушек безопасности к порогам авто.

Как сообщается, эта неисправность может привести к снижению защитной функции системы пассивной безопасности при ДТП.

На отзываемых транспортных средствах будет осуществлена проверка датчиков боковых подушек безопасности и, при необходимости, выполнено их крепление заново. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

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