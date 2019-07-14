Брюссель, 14 июля 2019, 17:59 — REGNUM
В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошёл масштабный сбой. Об сообщается 14 июля на сайте оператора системы European GNSS Service Centre.
О неполадках в работе системы пользователи из разных стран мира начали сообщать ещё в четверг, 11 июля. Теперь же оператор официально подтвердил наличие проблемы.
Причины неполадки в распространённом сообщении не указываются, однако отмечается, что навигационные сигналы с рабочих спутников не должны использоваться до отдельного уведомления. Возможные сроки устранения проблемы оператор также не уточняет.