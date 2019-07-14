Брюссель, , 17:59 — REGNUM

В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошёл масштабный сбой. Об сообщается 14 июля на сайте оператора системы European GNSS Service Centre.

О неполадках в работе системы пользователи из разных стран мира начали сообщать ещё в четверг, 11 июля. Теперь же оператор официально подтвердил наличие проблемы.

Причины неполадки в распространённом сообщении не указываются, однако отмечается, что навигационные сигналы с рабочих спутников не должны использоваться до отдельного уведомления. Возможные сроки устранения проблемы оператор также не уточняет.