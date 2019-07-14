Тампере, , 15:47 — REGNUM

Китайская компания Xiaomi зарегистрировала в Финляндии две дочерние компании — Xiaomi Finland Oy и Xiaomi Technology Finland Oy — для открытия исследовательского центра в городе Тампере. Об этом сообщает Nokiamob.

Основным направлением исследований в новом центре Xiaomi станут технологии, связанные с видео и фотосъёмкой. Примечательно, что в городе Тампере уже функционируют исследовательские центры Nokia и Huawei, специализирующиеся на этих же технологиях.

Отмечается, что после того, как в 2016 году Huawei открыла исследовательский центр в Тампере и заключила соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией Leica Camera, занимающейся разработкой оптической техники, китайской компании удалось завоевать репутацию одного из лучших производителей камерофонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно о планах Xiaomi по открытию около 100 фирменных магазинов в России в 2019 году.

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