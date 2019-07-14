Вашингтон, , 15:31 — REGNUM

Обновление для антивируса McAfee Endpoint Security 10.2 или более старой версии содержало ошибку, из-за которой часть пользователей не могла войти в операционную систему Windows. Об этом сообщает Softpedia.

10 июля разработчик антивирусной программы McAfee Endpoint Security выпустил обновление версии 9418. В последующие дни часть пользователей этого антивируса столкнулась с невозможностью авторизации в операционной системе Windows.

Разработчики признали ошибку и 12 июля выпустили новую версию обновления — 9419. Системы с версией анитвирусной программы, содержащей ошибку, могут быть загружены в безопасном режиме, что позволит установить новую версию антивируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте специалисты по кибербезопасности из организации AV-Comparatives протестировали 250 антивирусов для мобильных устройств на базе операционной системы Android. Антивирус McAfee стал одной из 23 программ, распознавших все вредоносные приложения.

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