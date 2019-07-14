Вашингтон, , 14:46 — REGNUM

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт на сумму $73,7 млн с частной компанией Made In Space на проект по строительству элементов космического корабля на околоземной орбите. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Компания Made In Space специализируется на разработке 3D-принтеров, которые могут использоваться в условиях низкой гравитации. Один из таких принтеров будет протестирован в рамках контракта с NASA.

Согласно условиям контракта, для испытания возможностей применения аддитивных технологий в космосе будет использоваться корабль Archinaut One. После того, как корабль будет выведен на околоземную орбиту, бортовой 3D-принтер начнёт изготовление двух солнечных батарей длиной 10 метров, которые будут развёрнуты с двух сторон корабля. NASA опубликовало видео, наглядно демонстрирующее этот проект.

«Автоматизированное производство в космосе бесспорно изменит условия игры, предоставив новые возможности для будущего освоения космоса. Ведущая роль в разработке этой технологии позволит США сохранить лидерские позиции в освоении космоса в преддверии пилотируемых экспедиций к Луне и Марсу», — заявил представитель NASA Джим Ройтер.

Планируется, что запуск Archinaut One будет осуществлён с помощью ракеты-носителя Electron от компании Rocket Lab не ранее 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Роскосмосе рассказали, что строительство крупных объектов инфраструктуры в рамках третьего этапа реализации российской лунной программы будет осуществляться методом 3D-печати с использованием местных материалов.

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