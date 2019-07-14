Москва, , 12:37 — REGNUM

На участок второй ступени ракеты-носителя «Протон-М», использовавшейся при запуске астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» 13 июля, перед стартом был нанесён портрет советского конструктора Владимира Челомея, под руководством которого была разработана первая ракета-носитель класса «Протон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение НПО машиностроения.

Портрет выдающегося советского конструктора ракетно-космической техники был на нанесён на ракету-носитель «Протон-М» в честь 105-летия со дня рождения Владимира Челомея. Отмечается, что с этой инициативой выступили сотрудники НПО машиностроения, которое Челомей возглавлял с 1944 года.

Фрагмент отработанной второй ступени ракеты с портретом конструктора будет передан Музей истории и достижений НПО машиностроения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты, исправившие в рекордно короткий срок замечания к ракете-носителю «Протон-М», использовавшейся при запуске обсерватории «Спектр-РГ», будут представлены к государственным наградам.

Читайте ранее в этом сюжете: Обеспечившие запуск «Спектр-РГ» специалисты получат госнаграды