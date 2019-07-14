Хоторн, США, , 12:11 — REGNUM

Американская компания SpaceX назначила на 16 июля испытание двигателей прототипа корабля Starship, во время которого она впервые поднимется в воздух. Об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Планируется, что во время испытаний, которые пройдут на площадке рядом с пляжем Бока Чика на юге Техаса, прототип корабля Starship, названный Starhopper, поднимется на высоту около 20 метров, после чего попытается переместиться в сторону и вернуться на стартовую площадку.

Для проведения испытаний на Starhopper были установлены новые двигатели Raptor, которые SpaceX планирует использовать и в кораблях Starship. Маск отметил, что первый испытательный запуск Starship на околоземную орбиту может состояться до конца 2020 года. В будущем компания планирует использовать эти корабля для пилотируемых полётов к Луне и Марсу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер заявил, что первый коммерческий запуск ракеты-носителя Super Heavy с кораблём Starship может состояться в 2021 году.

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