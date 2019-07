Вашингтон, , 11:54 — REGNUM

Самой популярной игрой среди пользователей стримингового сервиса Twitch во втором квартале 2019 года стала игра Fortnite от студии Epic Games. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на отчёт компании StreamElements.

Согласно представленному отчёту, во втором квартале года зрители Twitch потратили на просмотр прямых трансляций в общей сложности 2,72 млрд часов. Таким образом, Twtich остаётся крупнейшей стриминговой платформой, значительно опережая YouTube (735,54 млн часов за этот же период) и Facebook Gaming (197,76 млн).

Отмечается, что 75% просмотров трансляций на Twitch пришлось на 5 тыс. наиболее популярных каналов. А 200 самых популярных каналов в среднем одновременно просматривали 10 590 человек.

Наибольшая доля просмотров пришлась на игру в жанре Battle Royale от Epic Games — Fortnite (300 млн часов). Второй по популярности оказалась MOBA игра League of Legends (284 млн), третьей — Grand Theft Auto V (218 млн). Также в десятку вошли видеоигры Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, PUBG и категория Just Chatting, предназначенная для неигровых трансляций (преимущественно разговорных шоу).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля акции Electronic Arts, являющейся разработчиком видеоигры Apex Legends, упали на 5% после неудачного запуска второго сезона игры. Одним из показателей снижения интереса к игре стало падение количества просмотров трансляций по Apex Legends на Twitch: если в марте трансляции по этой игре в среднем смотрело около 100 тыс. пользователей, то в июле этот показатель упал до 45 тыс.

