Роли, США, 14 июля 2019, 10:57 — REGNUM
Американская компания Virgin Hyperloop One заключила соглашение с администрацией штата Северная Каролина о строительстве экспериментального участка вакуумного поезда Hyperloop, который сможет развивать скорость до 1078 км/час. Об этом сообщает пресс-служба Virgin Hyperloop One.
Ожидается, что линии Hyperloop в Северной Каролине соединят столицу штата Роли, города Дарем, Чапел-Хилл и международный аэропорт международный аэропорт Роли-Дарем. При благополучном развитии этой технологии впоследствии линии Hyperloop Северной Каролины могут быть соединены с другими регионами США.
«Существует блестящая возможность дальнейшего соединения столичного района Северной Каролины с рынками на юге и северо-востоке с использованием более эффективной, устойчивой и надежной формы пассажирских и грузовых перевозок… Реализация проекта в Северной Каролине покажет, каким может быть транспорт XXI века», — заявил глава Virgin Hyperloop One Джей Уолдер.
Напомним, проект Hyperloop представляет собой вариацию идеи вакуумного поезда. Эта технология предполагает использование герметичных тоннелей с сильно разреженным воздухом, по которым будут передвигаться электропоезда на магнитной подушке. В настоящее время подобные проекты находятся на стадии испытаний. В частности, у компанииSpaceX есть испытательный полигон в Хоторне, а у компании Virgin Hyperloop One — возле Лас-Вегаса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте представители Virgin Hyperloop One рассказали о планах по строительству участка Hyperloop в Саудовской Аравии.
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