Роли, США, , 10:57 — REGNUM

Американская компания Virgin Hyperloop One заключила соглашение с администрацией штата Северная Каролина о строительстве экспериментального участка вакуумного поезда Hyperloop, который сможет развивать скорость до 1078 км/час. Об этом сообщает пресс-служба Virgin Hyperloop One.

Ожидается, что линии Hyperloop в Северной Каролине соединят столицу штата Роли, города Дарем, Чапел-Хилл и международный аэропорт международный аэропорт Роли-Дарем. При благополучном развитии этой технологии впоследствии линии Hyperloop Северной Каролины могут быть соединены с другими регионами США.

«Существует блестящая возможность дальнейшего соединения столичного района Северной Каролины с рынками на юге и северо-востоке с использованием более эффективной, устойчивой и надежной формы пассажирских и грузовых перевозок… Реализация проекта в Северной Каролине покажет, каким может быть транспорт XXI века», — заявил глава Virgin Hyperloop One Джей Уолдер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте представители Virgin Hyperloop One рассказали о планах по строительству участка Hyperloop в Саудовской Аравии.

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