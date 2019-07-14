Пекин, , 09:51 — REGNUM

Ведомство по защите интеллектуальной собственности Евросоюза зарегистрировало товарный знак компании Huawei — Harmony, который может стать названием новой операционной системы. Об этом сообщает газета The Indian Express.

Huawei (cc) VistaCraft

Китайская компания занимается разработкой операционной системы уже несколько лет. В качестве наиболее вероятного названия новой ОС выделяется HongMeng, зарегистрированное в 2019 году в патентных ведомствах нескольких стран. Также предполагалось, что операционная система может быть названа Ark — так называется компилятор, разработанный Huawei,

Теперь к этим вариантам добавился третий — Harmony. Ведомство ЕС зарегистрировало этот товарный знак Huawei 12 июля. Возможно, название HongMeng будет использоваться для рынка Китая, а Harmony — для остального мира.

Отметим, согласно недавнему комментарию главы Huawei Рен Чжэнфэя, операционная система Huawei будет использоваться не только на смартфонах, но и на устройствах другого типа, включая маршрутизаторы, коммутаторы и бортовые компьютеры автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле вице-председатель Huawei Кен Ху заявил, что в Huawei ещё не утвердили график запуска новой операционной системы.

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