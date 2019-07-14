Вашингтон, , 08:34 — REGNUM

Марсоход Curiosity был запечатлён на фотографии, сделанной зондом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) с орбиты вокруг Красной планеты. Снимок опубликован на официальном сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

Фотография, на которую попал марсоход, была получена 31 мая с камеры высокого разрешения HiRISE, установленной на борту зонда MRO. Curiosity был запечатлён возле центрального пика кратера Гейла — марсианской горы Эолида. В левом верхнем углу марсохода можно разглядеть яркое пятно, которое, скорее всего, является мачтой.

Напомним, аппарат MRO был выведен на орбиту вокруг Марса в 2005 году. Марсоход Curiosity достиг марсианской поверхности в августе 2012 года. В настоящее время одной из основных задач зонда MRO является передача данных от аппаратов с поверхности Марса на Землю. Так, в мае 2019 года объём данных, полученных от Curiosity через MRO достиг 1 Терабита (128 Гигабайт).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая зонд MRO совершил 60-тысячный оборот вокруг Марса.

Читайте ранее в этом сюжете: Зонд MRO совершил 60 тысяч оборотов вокруг Марса