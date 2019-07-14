Москва, , 07:37 — REGNUM

Специалисты боевого расчёта, устранившие замечания к ракете-носителю «Протон-М», использовавшейся для вывода на орбиту космической обсерватории «Спектр-РГ», будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава Роскосмоса отметил, что устранение замечаний к ракете-носителю «Протон-М» было выполнено в рекордные сроки. Он охарактеризовал прошедший запуск как «важный, мотивирующий успех результат», который позволил реабилитироваться за неудачный запуск межпланетной станции «Фобос-Грунт» в 2011 году.

«Не стесняйтесь хвалить своих родных, кто работает в Роскосмосе. Сложно кого-то выделить. Все 5 баллов», — подытожил Рогозин.

Напомним, 13 июля космическая обсерватория «Спектр-РГ» была удачно запущена с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М». Первоначально запуск планировался на июнь, однако был перенесён из-за выявленных замечаний к ракете-носителю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля Дмитрий Рогозин рассказал, что запуск РН «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космическим аппаратом «Спектр-РГ» оказался непростым, но всё прошло в штатном режиме.

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