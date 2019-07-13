Москва, , 16:02 — REGNUM

В предоставлении услуг мобильной связи оператора «Билайн» зафиксирован сбой 13 июля. Об этом сообщает портал мониторинга сервисов связи Downdetector.

Согласно данным портала, сбои в работе «Билайн» начались около 09:00 по московскому времени.

На официальной странице оператора в социальной сети «ВКонтакте» представители «Билайн» подтвердили наличие проблемы. В связи со сбоями в работе сети для пользователей «Билайн» был открыт доступ к сетям Tele2 и МТС. Для переключения сети необходимо зайти в настройки мобильного телефона и вручную выбрать оператора связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля портал Downdetector зафиксировал масштабный сбой в работе социальной сети Twitter.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцсеть Twitter восстановила работу и назвала причину глобального сбоя