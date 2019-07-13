Тайбэй, , 14:25 — REGNUM

Средняя стоимость на аккумуляторные батареи для электромобилей снизится до $100 за кВт/ч к 2022 году. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Digitimes Research.

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году цены аккумуляторы для электрических транспортных средств снизятся на 45,7% по сравнению с 2018 годом. Отмечается, что на аккумуляторные батареи приходится от 35% до 40% от общей стоимости электромобилей, поэтому снижение цен на аккумуляторы будет способствовать росту популярности электротранспорта. Ожидается, что в 2019 году будет продано 3,08 млн электромобилей, что на 52,6% больше, чем в 2018 году.

Производители будут добиваться снижения цен на аккумуляторы за счёт оптимизации производства и внедрения новых технологий. Сообщается, что крупнейший поставщик отрасли — китайская компания Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) — планирует в 2019—2020 годах добиться повышения удельной энергии для трёхкомпонентных аккумуляторов с 245 Вт/ч в до 300 Вт/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года компания CATL закрепилась на первом месте по объёму поставок аккумуляторов для электромобилей, получив почти четверть рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы лидеры мирового рынка аккумуляторов для электромобилей