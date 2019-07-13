Москва, , 13:01 — REGNUM

Президиум комиссии правительства России по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил концепцию электронного сервиса по получению информации об исполнительном производстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Новый электронный суперсервис будет реализован на базе портала государственных услуг. С его помощью можно будет удалённо взаимодействовать с федеральной службой судебных приставов — получать уведомления и подавать заявления, а также погашать задолженность до возбуждения исполнительного производства. В заявлении министерства отмечается, что внедрение этого сервиса позволит вдвое снизить нагрузку на федеральную службу судебных приставов, банки и другие учреждения, связанные с исполнительным производством.

Перед запуском сервиса в федеральном масштабе он будет протестирован в пилотном регионе — Карелии. В пилотном режиме сервис будет запущен в октябре 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года правительство России одобрило перечень из 25 электронных суперсервисов, которые будут запущены в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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