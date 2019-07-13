Вашингтон, , 12:14 — REGNUM

Руководитель отдела пилотируемых полётов американского аэрокосмического агентства NASA Уильям Герстенмайер смещён с занимаемой должности, заявил глава NASA Джим Брайденстайн в интервью телеканалу Fox News.

Руководитель NASA объяснил, что не связано с какими-то конкретными ошибками в реализации пилотируемых программ агентства.

«Он [Герстенмайер] был в НАСА в течение 42 лет, и мы любим его, и фактически у нас есть возможность приземлиться на Луну в 2024 году благодаря тяжёлой работе, которую он вложил в программу. Но нам нужно помнить, что он начал работать в НАСА, когда мне было 2 года, а в каждой карьере наступает момент, когда пора двигаться дальше», — рассказал Брайденстайн.

Некоторые эксперты связали это решение с недовольством администрации президента США Дональда Трампа, вызванным задержками в реализации лунной программы NASA «Артемида».

»Избавление от опытного инженера и руководителя в столь ответственный момент кажется в лучшем случае ошибочным», — отметил Эдди Джонсон, возглавляющий комитет по науке, космосу и технологиям нижней палаты конгресса США.

Временно исполнять обязанности руководителя отдела пилотируемых программ будет один из заместителей Герстенмайера — Кен Бауэрсокс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июньском интервью CNN Джим Брайденстайн заявил, что общие затраты NASA по реализации программы «Артемида», предусматривающей высадку на Луну в 2024 году, составят до $30 млрд.

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