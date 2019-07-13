Москва, , 11:35 — REGNUM

Государственная комиссия утвердила запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля с космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После объявления о решении госкомиссии специалисты Байконура приступили к заправке ракеты. Запуск запланирован на 15:30:37 по московскому времени, в 14:30 на портале Роскосмоса будет запущена прямая видеотрансляция с космодрома.

Напомним, «Спектр-РГ» станет второй российской космической обсерваторией серии «Спектр». Она будет использоваться для изучения космоса в рентгеновском диапазоне энергий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск обсерватории «Спектр-РГ» планировался на 21 июня, однако был перенесён в связи с выявленными техническими замечаниями. Следующей датой запуска было выбрано 12 июля, но старт был сдвинут на один день для получения экспериментального подтверждения устранения технических замечаний от завода-изготовителя РН «Протон-М».

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