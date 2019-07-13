Вашингтон, , 10:34 — REGNUM

Глобальные поставки персональных компьютеров во втором квартале 2019 года выросли на 1,5% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Gartner.

Системные блоки Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Согласно оценкам экспертов, основанным на данных о продажах по ключевым каналам, во втором квартале 2019 года было поставлено 63 млн персональных компьютеров, включая настольные компьютеры, моноблоки, ноутубки и нетбуки. За аналогичный период предыдущего года было поставлено 62 млн компьютеров, таким образом, рост рынка составил около 1,5%. Отмечается, что в последнем квартале 2018 года и первом квартале 2019 наблюдалось снижение поставок.

Лидером по количеству поставленных персональных компьютеров стала китайская компания Lenovo, нарастившая поставки за год на 15,9% и получившая 25% долю рынка. Также в шестёрку крупнейших поставщиков вошли американские компании HP Inc., Dell и Apple (22,2%, 16,9% и 5,9% соответственно) и компании из Тайваня — Acer и Asus (5,4% и 4,9%).

Эксперты отметили, что перспектива поставок ПК во второй половине года остаётся неопределённой в связи с продолжающимся торговым спором между Китаем и США.

«Хотя торговая война между США и Китаем не повлияла на рынок ПК во втором квартале 2019 года, следующая фаза повышения тарифов может оказать существенное влияние. Большинство ноутбуков и планшетов в настоящее время производятся в Китае, продажи этих устройств в США могут столкнуться со значительным повышением цен, если будут введены новые тарифы», — объяснила старший аналитик Gartner Микако Китагава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года объём глобальных поставок персональных компьютеров снизился на 3% в годовом исчислении.

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