Пекин, , 09:32 — REGNUM

Поставки смартфонов в Китае — крупнейшем национальном рынке — сократились по итогам первого квартала 2019 года на 8% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

Рынок смартфонов Китая начал сокращаться во второй половине 2018 года. Новый отчёт показал, что производителям смартфонов не удалось переломить эту тенденцию.

Лидерство на рынке онлайн-продаж сохранила компания Huawei, на долю которой пришлось 40% поставок (16% под брендом Huawei, 24% — под суббрендом Honor). Второе место по поставкам в электронной коммерции заняла компания Xiaomi (22%). Также в шестёрку крупнейших поставщиков вошли Oppo (5%), Vivo (7%) и единственная некитайская компания — Apple (10%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году глобальные поставки смартфонов снизятся на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, согласно отчёту исследовательской компании Canalys.

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