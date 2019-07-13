Пекин, , 08:42 — REGNUM

Специалисты китайского национального космического управления (CNSA) выведут с околоземной орбиты посещаемую пилотируемую лабораторию «Тяньгун-2» 19 июля. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на канцелярию программы пилотируемых космических полетов Китая.

В CNSA приняли решение о завершении эксплуатации космической лаборатории «Тяньгун-2», запуск которой был произведён в рамках подготовки к строительству китайской орбитальной станции. Отмечается, что лаборатория проработала на орбите более 1000 дней при двухлетнем гарантийном сроке службы.

Планируется, что контролируемый вывод лаборатории с орбиты будет произведён 19 июля. Подчеркивается, что Китай выполнит международные обязательства по использованию космического пространства и передаст партнёрам информацию о выводе станции с орбиты.

Лаборатория «Тяньгун-2» была запущена 15 сентября 2016 года. Космическая станция состоит из двух модулей — экспериментального и ресурсного, общая длина которых составляет 10,4 метров. Эта лаборатория использовалась для отработки технологии стыковки космических кораблей, а также для проведения ряда научных экспериментов. 18 октября пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» доставил на станцию двух тайконавтов — Цзин Хайпэня и Чэнь Дуна. Станция была обитаемой 30 дней, после чего экипаж благополучно вернулся на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле CNSA начало приём заявок от национальных научно-исследовательских центров и университетов на проведение научных экспериментов на борту разрабатываемой пилотируемой орбитальной станции. Планируется, что первый модуль китайской станции будет выведен на орбиту в 2020 году, а постоянная эксплуатация начнётся в 2022 году.

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