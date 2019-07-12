Париж, , 18:55 — REGNUM

Европейское космическое агентство и компания Arianespace, являющаяся оператором космодрома Куру во Французской Гвиане, проведут независимое расследование по факту неудачного запуска ракеты Vega с военным спутником Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба Arianespace.

Отмечается, что произошедший случай стал первым провалом после 14 успешных запусков, проведённых с начала использования космодрома Куру в 2012 году.

«Независимой комиссию по расследованию поручено проанализировать причины сбоя и определить меры, необходимые для обеспечения возобновления полётов Vega при соблюдении всех необходимых условий безопасности», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что сопредседателями комиссии назначены генеральный инспектор Европейского космического агентства и старший вице-президент Arianespace по техническим вопросам и качеству.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля через две минуты после старта европейской ракеты-носителя Vega с космодрома Куру в работе носителя произошёл сбой, в результате чего был потерян военный разведывательный спутник Falcon Eye 1.

Это был первый из двух космических аппаратов, который Arianespace должна была вывести на орбиту в рамках контракта с Вооружёнными силами ОАЭ. Разработкой аппарата занимались компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space.

Читайте ранее в этом сюжете: Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ