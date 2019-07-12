Москва, , 17:23 — REGNUM

В рамках тенденции миниатюризации вооружения на форуме «Армия-2019» был представлен компактный носитель «Калибров». Речь идет о ракетно-артиллерийском катере на подводных крыльях проекта 133РА «Антарес-РА». Об этом пишет ТАСС.

Разработчик корабля — Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева. У катера отличные показатели по соотношению стоимости и эффективности.

Водоизмещение — около 226 тонн. Размеры тоже небольшие: длина составляет сорок метров, ширина — чуть более пятнадцати метров, высота борта составляет — 4,1 метра. Данный корабль может оборонять побережье, а также наносить ракетные удары, отходя на некоторое расстояние от мест своего базирования.

У катера достаточно большая скорость, она составляет до 60 узлов, дальность плавания тоже достаточная для такого корабля — 350 морских миль. Катер способен находиться в автономном плавании до пяти суток.

Самое интересное в том, что катер может нести четыре ракеты «Калибр». Они размещаются в надстройке в пусковых установках. Есть и артиллерийское вооружение в виде 76,2-мм пушки и 30-мм скорострельной пушки. Кроме того, для задач ПВО используются шесть ПЗРК типа «Игла». Катер оборудован и противодиверсионным гранатометом МРГ-1.