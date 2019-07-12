Нюрбург, Германия, , 15:00 — REGNUM

Южнокорейская компания KIA протестировала кроссовер последнего поколения Sorento на трассе Нюрбургринг. Об этом 12 июля сообщается на сайте «Автоновости дня».

KIA Sorento Motor1

На очередном этапе дорожных испытаний новинка была скрыта камуфляжем. Она, судя по полученным фотошпионами снимкам, имеет совершенно новую головную оптику. Однако сзади тестового авто установлены устаревшие фонари, которые впоследствии должны быть заменены на более новые аналоги. Таким образом, мы видим, что тесты машины не финальные. Стоит ожидать ряд испытаний новинки.

Маскировка не скрывает угловатый дизайн машины и зауженные фары головного света. Кроме того, можно разглядеть большую радиаторную решетку, напоминающую «нос тигра».

Ожидается, что в салоне нового автомобиля будет установлена цифровая приборная панель, современный мультимедийный комплекс с большим экраном и модернизированная центральная консоль.

Технические характеристики нового кроссовера пока не известны. Сообщается, что премьера нового KIA Sorento пройдет на одном из международных автосалонов в последнем квартале 2019 года.

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