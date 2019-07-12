Москва, , 14:53 — REGNUM

Министерство обороны России в 2019 году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования, заявил 12 июля гендиректор Дубненского машиностроительного завода Егор Соловьев.

«Это новая авиационная крылатая ракета. В этом году мы произведем отгрузку первых серийных изделий. Заказчиком выступает Министерство обороны», — сказал в интервью газете «Встреча» Соловьев, не уточнив, о каком именно изделии идет речь.

По его словам, это не отдельные наработки и элементы, а полноценная серийная продукция. «Это наше будущее на несколько лет», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что уже в ближайшие годы в российской армии и на флоте будет реализована масштабная программа переоснащения передовым вооружением. Речь идет в том числе о крылатой ракете неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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