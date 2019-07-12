Москва, , 14:47 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года продажи подержанных отечественных машин в России снизились на 4,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом 12 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчётный период в РФ было продано 562 тыс. подержанных автомобилей.

Стоит отметить, что снижение всего вторичного рынка в стране, учитывая иномарки, составляет весьма незначительную величину (-0,7%). Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что доля отечественных брендов на нем уменьшилась. Так, если в 2018 году она составляла 28,5%, то в нынешнем году на долю российских машин приходится 27,5% вторичного рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, первое место среди регионов России по объёму вторичного авторынка по результатам первых четырёх месяцев 2019 года заняло Подмосковье. За этот период было перепродано 103,3 тыс. легковых автомобилей.

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